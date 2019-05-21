مصر | انتشال جثة طفل طافية بترعة الإبراهيمية في العياط

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أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، لم يورد لها أيه بلاغات اليوم الثلاثاء، بشأن العثور على جثة طفل طافية بترعة الإبراهيمية، دائرة مركز شرطة العياط، موضحا بأنه تم إنتشال جثة الطفل بواسطة الأهالي.

كان نجح أهالي مركز العياط، في إنتشال جثة طفل، لقى مصرعه غرقا بترعة الإبراهيمية، دائرة المركز، كما تبين أنه حال إستحمام الطفل بالمياة لقى مصرعه غرقا، لعدم إجادته السباحة، وتم التحفظ على الجثة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.