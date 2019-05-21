أخبار مصر | مستشفيات الجيزة تتخذ أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الحر (إنفوجراف)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفيات الجيزة تتخذ أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الحر (إنفوجراف)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، باجتماع مع مدير إدارة الطب العلاجي ومديري الطوارئ بالمديرية والمستشفيات، في مستشفي حميات إمبابة، بناء علي تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وتم خلال الإجتماع إلقاء الضوء على حالات الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معها والتجهيزات اللازمة لغرف الإجهاد الحراري بالاستقبال في كافة المستشفيات العامة والمركزية، وأعلنت سرور، أن المستشفيات في محافظة الجيزة فى أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف القادم.

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كما تم التنبيه علي جميع المستشفيات باستقبال اى حالة تعانى من انهاك حرارى أو ضربة شمس وعلاجها فورا، وأكدت سرور، علي وجود غرف مكيفة في جميع المستشفيات وبها تمريض مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما تم التأكد من توافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الاجهاد الحرارى وضربات الشمس.

كما تم التنبيه ايضا علي مديري الإدارات الصحية بتجهيز جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة بالاستعداد لاستقبال أي حالة طوال فترة النهار.

وأضافت سرور، أنه تم تكليف إدارتي الثقافة الصحية والاعلام والتربية السكانية، بالتفاعل مع المواطنين والقاء ندوات تثقيفية ونصحهم بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة والابتعاد عن الالياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل، والتواجد بأماكن متوفر بها تكييف أو مراوح، وعلى مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية.