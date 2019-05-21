أخبار مصر | صلاح حسب الله يتقدم ببلاغ ضد أحد الصفحات المشبوهة على الفيس بوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح حسب الله يتقدم ببلاغ ضد أحد الصفحات المشبوهة على الفيس بوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد إحدى الصفحات المشبوهة على الفيس بوك والتى كانت نشرت أخبار تنال سمعة النائب بقصد التشهير به وتحتوى على عبارات سب وقذف وحمل البلاغ رقم ١٥، أحوال مستندات تدل على كذب وتضليل المعلومات المنشورة .

وأكد "حسب الله"، أنه لن يترك من شهروا به خاصة أننا فى دول احترام الدستور والقانون معلنا ثقته الكاملة فى قدرة الأجهزة الأمنية فى التوصل إلى من ارتكب ضده هذه الوقائع وأنه يثق ثقة كاملة وبلا حدود فى القضاء المصرى الشامخ.

وأوضح حسب الله، أنه سيتقدم ببلاغ آخر للنائب العام وفقا للقرار الصادر من سيادته باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط ومحاسبة كل من ينشر معلومات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعى .

تجدر الإشارة الى أن ما نشر من أكاذيب فى حق "حسب الله" أثار حالة غضب لدى الآلاف من محبيه وخاصة أهالى دائرته الانتخابية شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية الذين عبروا بذلك عبر آلاف المنشورات المنحازة للنائب.