شكرا لقرائتكم خبر عن «السيستم مش واقع».. طلاب 93 مدرسة في الإسكندرية يؤدون الامتحان بالتابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية ولتعليم في الاسكندرية تعليم الإسكندرية أن الإسكندرية شهدت استقرارا في أداء امتحانات الصف الأول الثانوي لمادة اللغة الأجنبية الثانية اليوم الثلاثاء وفق النظام الإلكتروني حيث بلغ عدد المدارس التي تؤدي إلكترونيا 93 مدرسة بزيادة 4 مدارس عن معدلات أمس في مادة الأحياء .

وأشار إلى أن عدد المدارس التي تجرى بها الامتحانات 109 مدرسة حيث تجرى الامتحانات ورقياً في 16 مدرسة، لافتا إلى أن محاولات اصلاح عطل السيستم جارية .

وأشار إلى أن قرابة 43 الف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 109 لجنة على مستوى الإسكندرية، لافتا إلى أن جميع الطلاب أدوا امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية أمس ورقياً بسبب «وقوع» السيستم .