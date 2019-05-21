شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تطير إلى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى السعودية للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن الذي يعقد الأربعاء، في جدة.

ويعقد الاجتماع كل عامين بمشاركة مصر واليمن وبلدان أخرى، ويناقش الأوضاع البيئية في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالبيئة البحرية وحماية السواحل والحد من التلوث الناتج من السفن وكذلك كيفية وضع إجراءات تساهم في التكييف مع التغيرات المناخية.