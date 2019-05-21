شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يدشن كنيسة يوحنا اللاهوتي في تنزانيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس أن البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ترؤس صلاة القداس الإلهي في مركز البعثة الأرثوذكسية بوسط تنزانيا الثلاثاء، بمعاونة الأسقف أغاثونيكوس أسقف أروشا ووسط تنزانيا والأسقف سيلفستروس أسقف غولو وشرق أوغندا والأسقف فوتيوس أسقفية ملاوي، وذلك في إطار زيارة رعوية لعدد من الدول الأفريقية.

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وقال «أنطونيو» في بيان كنسي الثلاثاء، إن البابا عقب انتهاء القداس الإلهي افتتح العيادة الطبية الجديدة المسماة على اسم القديس نيقولاس والتابعة لأسقفيه أروشا والتي تم إنشائها وتجهيزها لعلاج أبناء المنطقة بالمجان.

وأشار إلى أن البابا قام بتكريس كنيسة القديس يوحنا اللاهوتي المقدسة، التي تبرعت بها أخوية البعثة الخارجية في سالونيك ثم زار قريتي Ilalasimba وMacubike، وهناك زار العيادة العلاجية والمدرسة اللتين تم إنشائهما على نفقة المتروبوليت ديميتريوس مطران تنزانيا (إرينوبوليس).

وفي نهاية زيارة صاحب الغبطة لتنزانيا، وقبل مغادرته مقاطعة Irigas، شكر الأسقف أغاثونيكوس على الجهود التي يبذلها في خدمته لإبراشيته كما شكر كل من يدعم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في أنشطتها التبشيرية.

صلاة القداس الإلهي في مركز البعثة الأرثوذكسية بوسط تنزانيا