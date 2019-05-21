شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 ..«الإسكندرية» أول جامعة مصرية تعمل بنظام الساعات المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، أنه بدء من العام الدراسي المقبل 2020 ستكون جامعة الإسكندرية أول جامعة مصرية تعمل بنظام الساعات المعتمدة في كافة كلياتها.

ووجه «جابر» وكلاء الكليات خلال انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء، بضرورة التزام كليات الجامعة بكافة الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير أقصى درجات السلامة والدعم اللازم للطلاب خلال أدائهم لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩/٢٠١٨، مشدداً على ضرورة توفير مناخ ملائم لإجراء الإمتحانات في سهولة ويسر.

واستعرض الدكتور محمد بلال مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال تقريرآ مفصلآ عن أعمال المركز في الفترة من 1/7/2018 حتى 30/4/2019 بأعداد الطلاب والخريجين المشاركين في الأنشطة وتوزيعهم على الكليات وشركاء النجاح مع المركز وجهات التعاون .

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كما استعرض تقرير عن مقرر الإبتكار وريادة الأعمال كمتطلب تخرج لجميع طلاب الجامعة والتعاون مع مؤسسة Certiport ومؤسسة Pearson، حيث تم الانتهاء من المرحلة التجريبية بعدد ١٠١٢ طالب و٤٥ عضو هيئة تدريس أصبحوا مدربين ريادة الأعمال وتم اعتماد ٢٦ عضو كمدربين دوليين في مجال ريادة الأعمال .

واحيط المجلس علما بتوصية المجلس الأعلى للجامعات بإجراء تطوير شامل للمناهج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا كل خمس سنوات وربطها بسوق العمل، كما أحيط المجلس علما بتوصيات المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء كليات التعليم التكنولوجي داخل الجامعات الحكومية المصرية، وإدراج منهج تكنولوجيا المعلومات في جميع الكليات.

كما أحيط المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين للدراسة بالدول الأجنبية والذين يرغبون في معادلة شهادتهم بنظيرتها من جمهورية مصر العربية وفقا للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات، وتطبيقها بدء من العام الدراسى القادم ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

ووافق المجلس على المقترح المقدم من كلية التجارة بشأن اللائحة الدراسية بمرحلة البكالوريوس وتحويلها لنظام الساعات المعتمدة وقد قدمت كل من كليات الآداب والتربية الرياضية بنين بمشروع لتطوير لوائحهم إلى نظام الساعات المعتمدة.