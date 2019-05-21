شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن طاردتهما الشائعات..«المحجوب» و«لبيب» في حفل إفطار «تجارية الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر اللواء محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الإسبق مجددا في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الغرفة التجارية في الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن طاردتهما شائعات الموت والمساءلة القانونية مرات عديدة خلال الفترة الماضية، إلى جانب أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعدد من المحافظين السابقين وأعضاء مجلس النواب وقيادات الغرفة التجارية .

وحرص الحضور على مصافحة «المحجوب» و«لبيب» عقب الإفطار مباشرة والتقاط الصور التذكارية معهما والترحيب بهما بشكل أظهر عشق الإسكندرانية لهذين الرجلين على مدار عملهما كمحافظين لها لسنوات عديدة. .

شارك في حفل الافطار كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ووزراء ومحافظون وقيادات، فضلا عن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية السابق، واللواء أركان حرب طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب .

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يأتي تنظيم حفل إفطار الغرفة التجارية قبل 24 يوما من إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة والتي يخوضها أحمد الوكيل رئيس المجلس الحالي، حيث يتنافس فيها 19 مرشحاً لاختيار 9 أعضاء بينهم رئيس الغرفة فضلاً عن تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة على قائمتين هما «نبض التجار» وتضم في عضويتها 5 مرشحين هم الدكتور سمير صديق واشرف مصطفى سلامة وخالد سليمان فهمى جابر محمود سليمان وحازم مصطفى المنوفى وقائمة «تواصل وعطاء» ويقودها احمد الوكيل .

وقال الدكتور سمير صديق رئيس شعبة الصيادلة السابق واحد مرشحى قائمة «نبض التاجر» أن المنافسة تجرى بشرف بين المرشحين ولا يوجد أي عداوة بين القائمتين .

وطالب «صديق» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – وزير التجارة والصناعة باجراء الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل لاول مرة وعدم الاستعانة بموظفى الغرفة وذلك تحقيقا للنزاهة والشفافية المطلقة في الانتخابات ومنح الفرص وتكافئها بين المرشحين من القائمتين.

وأنهت الغرفة التجارية بالاسكندرية استعدادتها لانطلاق ماراثون انتخابات الدورة الجديدة التي تمتد في الفترة بين 2019 و2023، للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس الإدارة التسعة والتى تجرى في 15 يونيه بعد تأجيلها لتزامنها مع شهر رمضان حيث كان مقررا اجراؤها في 25 مايو الجاري .

حفل إفطار «تجارية الإسكندرية»

حفل إفطار «تجارية الإسكندرية»

حفل إفطار «تجارية الإسكندرية»

حفل إفطار «تجارية الإسكندرية»

حفل إفطار «تجارية الإسكندرية»

حفل إفطار «تجارية الإسكندرية»

حفل إفطار «تجارية الإسكندرية»

حفل إفطار «تجارية الإسكندرية»