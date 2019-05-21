شكرا لقرائتكم خبر عن «بدون مرافق».. 30 طالبًا مكفوفًا يؤدون الامتحانات بجامعة سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المكفوفين بمركز «نور البصيرة» بالجامعة، والتى ستستمر حتي ١٨ يونيه القادم، بمقر المبنى المركزى بالجامعة القديمة.

وقال رئيس الجامعة- في تصريحات له خلال الجولة- إن ٣٠ طالبا وطالبة بكلية الآداب من ذوي الإعاقة البصرية الدارسين بأقسام الدراسات الإسلامية، والتاريخ، وعلم الإجتماع، واللغة العربية، والإعلام، يؤدون امتحانات نهاية العام الجامعي بدون مرافق، وذلك بإستخدام أجهزة الحاسب الآلي، عن طريق استماع الطالب للأسئلة على أسطوانة مدمجة CD ويقوم بكتابة الإجابة.

وفي حالة حدوث خطأ في الكتابة، يتم سماعها من خلال البرنامج الناطق فيقوم الطالب بتصحيحها، مضيفًا أن جامعة سوهاج نجحت في تطبيق هذه التجربة الرائدة بين الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الأول وتخطت نسبة النجاح ٨٦%، فقد حصل أحد الطلاب بقسم الإعلام على تقدير إمتياز وكان ترتيبه الأول على دفعته، كما حصلت إحدي الطالبات بقسم الدراسات الإسلامية على تقدير جيد جدا،ً كما نجح أحد عشر طالبًا بتقدير جيد.