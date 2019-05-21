تحالف الشرعية باليمن: تصاعد تهديدات الحوثى.. وسنرد على أى عمل عدائى لإيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، إن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي لا تملك قرار القيام بأعمال إرهابية.
وأضاف المالكى، خلال مداخلة مع قناة العربية، أن ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من الحرس الثورى الإيرانى، متابعًا: تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمى، وسنرد على أي إجراء عدائي من جانب إيران".
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