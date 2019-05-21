القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بنطاق "البحر المتوسط"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى فى البحر المتوسط، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية (SURCOUF) لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية.
تضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحارالقتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع الاستخدام المكثف لجميع وسائل المواصلات الإشارية.
كما تضمن التدريب تنفيذ تمرين على صد الهجمات الجوية علي تشكيل بحري وذلك بمشاركة إحدى طائرات القوات الجوية المصرية ، ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد العقائد والمفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي لدعم جهود الحفاظ على الأمن البحرى في البحر المتوسط .
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