شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتى يصل القاهرة لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، محمد عبد الله القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات ، قادما على رأس وفد من أبوظبى فى زيارة لمصر لبحث سبل دعم التعاون.
ومن المقرر ان يلتقي الوفد الإماراتي خلال زيارته مع عدد من المسؤولين فى إطار دعم علاقات التعاون بين مصر والإمارات فى كل المجالات وتبادل الخبرات والزيارات.
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