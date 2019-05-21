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وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتى يصل القاهرة لبحث سبل التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، محمد عبد الله القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات ، قادما على رأس وفد من أبوظبى فى زيارة لمصر لبحث سبل دعم التعاون.

 

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ومن المقرر ان يلتقي الوفد الإماراتي خلال زيارته مع عدد من  المسؤولين فى إطار دعم علاقات التعاون بين مصر والإمارات فى كل المجالات وتبادل الخبرات والزيارات.

 

 

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