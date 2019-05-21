شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يتمنى التوفيق لمنتخب الفراعنة فى كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى إيفان سوركوش، سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، الفوز لمنتخب الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى تستضيفها مصر. وأعرب السفير فى كلمته فى حفل الإفطار السنوى، عن أمنيته للمصريين بالاستمتاع بشهر رمضان المبارك، مؤكدا على متانة العلاقات المصرية الأوربية. Advertisements

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