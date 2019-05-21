شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه أسوان: إنهاء أزمة ضعف المياه ببعض القرى مطلع العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن مشكلة ضعف المياه بقرى أبو الريش والعقبة ستنتهى خلال خطة 2019/2020 والتى تشمل رفع قدرات وطاقة المحطات والروافع والشبكات بتكلفة تقدر بأكثر من 25 مليون جنيه، مشيرا انه سيتم الإنتهاء منها خلال 3 شهور من بدء العمل.
وأضاف أنه تفقد وفحص الحالة الفنية لمحطات وروافع قرى أبو الريش والعقبة التي شملت محطات أبو الريش قبلى، وبهريف 1 وبهريف2، والأعقاب الكبرى، وأبوسبيرة ،وروافع المقلة ،والخطارة،والشديدة، والملقطة ، والعقبة الصغيرة والتى تأتى فى إطار جهود الشركة للقضاء على مشكلات المياه فى مختلف أنحاء المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن الأسوانى.
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