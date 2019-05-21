حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت نيابة البساتين، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب جرائم تتبع وسرقة رواد البنوك بالبساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين، من (مالك ورشة ألوميتال- مقيم بدائرة القسم) وقرر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي قدره (50 ألف جنيه) من أحد البنوك -كائن بدائرة قسم شرطة المعادي توجه لمسكنه مستقلاً السيارة ملكه، وقام بترك السيارة أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالي، وعقب عودته لاستقلال السيارة، اكتشف كسر الزجاج وسرقة المبلغ المالي، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

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وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة لأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية- سبق اتهامه في قضية سرقة"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة- مقيمان بمحافظة الجيزة".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة"، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.