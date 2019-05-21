الأوقاف تُخصص 3496 مسجدًا للاعتكاف في الـ10 الأواخر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمود مصطفى:
قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تحديد 3496 مسجدًا للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، بجميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الاعتكاف يقتصر على المساجد الكبيرة فقط، دون الزوايا والمصليات التي تؤدى فيها الصلوات المفروضة فقط عدا يوم الجمعة، تحت إشراف إمام بالوزارة أو أحد وعاظ الأزهر أو خطيب مكافأة مصرح له.
وأشار طايع إلى أن الوزراة أصدرت تعليماتها للمديريات بضرورة متابعة الاعتكاف أولًا بأول، والتأكد من الالتزام بتعليمات الأوقاف في هذا الشأن، ومدى ملاءمة المسجد لإقامة سنة الاعتكاف فيه.
ولفت رئيس القطاع الديني، إلى أن التنبيه على الأئمة باتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة أي من شروط الاعتكاف التي وضعتها الوزارة.
من جانبها أعلنت دار الإفتاء، أن العشر الأواخر من رمضان تبدأ بعد صلاة المغرب، الجمعة المقبلة الـ19 من الشهر الجاري.
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