التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي أدوا امتحان اللغة الثانية إلكترونياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قالت وزارة التربية والتعليم، إن 585.980 طالبًا بالصف الأول الثانوي، أدى اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بجميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وبحسب بيان صحفي، أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي بوزارة التعليم، أن 427.432 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا في جميع اللجان الامتحانية المجهزة على مستوى الجمهورية، بنسبة تقترب من 97%.

وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 382 ألف طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98%، من إجمالي مستهدف 389.641 طالب في 1760 مدرسة، فيما أدى 147.433 طالب الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 45.432 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 96.87٪، من إجمالي مستهدف 46.899 طالبة وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 11.105 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.

وتلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، جرى التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة الطلاب.

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كما تلقت الغرفة شكوى بأن مدير إحدى المدارس بالنزهة أبلغ الطلاب بعدم إحضار "التابلت" معهم، وعلى الفور جرى التوجيه بإجراء الامتحان ورقيًا للطلاب، واستدعاء مدير المدرسة للتحقيق معه.

ورصدت غرفة المراقبة التكنولوجية في إحدى مدارس الجيزة زيادة في عدد المستخدمين على "السيستم" الإلكتروني وبعد التحقيق الفوري تبين دخول عدد من الطلاب إلى السيرفر عن طريق هواتفهم المحمولة، والتي دخلوا بها خلسة إلى اللجان، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ المديريات بأن وجود المحمول مع الطالب مخالفة يعاقب عليها الطالب ورئيس اللجنة وأمن اللجنة.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى على فترتين: الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وتمنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، مؤكدة أن الصف الأول الثانوي تدريبي لجميع الدفعات المقبلة وليس دفعة العام الحالي فقط.