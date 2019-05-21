أخبار مصر | شاهد.. القمر المصري يلتقط فيديو هو الأول من نوعه في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. القمر المصري يلتقط فيديو هو الأول من نوعه في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقط القمر الصناعى المصرى "EgyptSat-A"، لأول مرة في العالم، فيديو بتقنية 4K فائق الوضوح للكرة الأرضية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن شركة "سين" البريطانية لتصنيع أنظمة الفيديو، نوهت إلى أن هذا الفيديو هو الأول من نوعه فى العالم الذي يبث بدقة 4K من مركبة فضائية، حيث يظهر في الفيديو المنشور على موقع شركة "سين"، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بدقة عالية.

ويمتلك القمر الصناعي المصري نظاما يتكون من 6 كاميرات فيديو، اثنتان منها محمولتان ومتنقلتان، إضافة إلى جهاز كمبيوتر يتحكم فى الكاميرات ويعالج الفيديوهات.