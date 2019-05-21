أخبار مصر | مفاجأة في طقس 17 رمضان.. والأرصاد تحذر: شديد الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في طقس 17 رمضان.. والأرصاد تحذر: شديد الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد غدا الأربعاء، 17 رمضان، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالى:

القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، الإسكندرية العظمى 39 والصغرى 20 درجة، مطروح العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، قنا العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.