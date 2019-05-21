مصر | عاجل.. إخلاء سبيل المحامي محمد فرحات بعد ورود التحريات بنفي تهمة التزوير عنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إخلاء سبيل المحامي محمد فرحات بعد ورود التحريات بنفي تهمة التزوير عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت غرفة مشورة جنح مستأنف الجمالية والمنعقدة بجمع محاكم زينهم قبول الاستئناف المقدم من المحامي محمد فرحات على أمر حبسه الاحتياطي 15 يوما على ذمة القضية رقم 2001 لسنة 2019 إداري عابدين، وأمرت بإخلاء سبيلهبكفالة مائة ألف جنية على ذمة القضية بعد ورود تحريات الأموال العامة التى أكدت عدم صحة الواقعة ونفى الإتهام الموجه ضده بالتزوير.

وتعود الواقعة عندما حضر لمكتب المحامي محمد فرحات أهل متهم غير ميسور الحال ويعمل ساعى ومحكوم عليه بالإعدام فى عام 2016 وأحضروا صورة من الحكم ومحاضر الجلسات لعمل طعن عليه امام محكمة النقض

فوجد فرحات في أحد محاضر الجلسات أن هناك هيئة مغايرة للهيئة التى نطقت بالحكم وهو أحد أسباب الطعن فقد وجد عشرة أسباب للطعن بالنقض وحكم فى النقض بالقبول والإعادة أمام دائرة جنايات أخرى .. فقامت النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة بناء على شكوى قدمت اليها

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واعترف سكرتير الجلسة بأنه أخطأ بكتابة إسم وكيل النيابة الذي يحضر الجلسة بدل إسم القاضى وأنه خطأ مادى غير مقصود وأنه تم تصحيحه في الجلسات التالية وموقع على جميع محاضر الجلسات من رئيس المحكمة.

فوجهت النيابة العامة لسكرتير الجلسة تهمة التزوير وطلبت تحريات الرقابة الإدارية في المحضر رقم 2001 لسنة 2019 التى ذكرت أن المستفيد من ذلك هو المتهم ومحاميه محمد فرحات.

فقامت الرقابة الإدارية بالقبض على المحامي محمد فرحات من مكتبه دون حضور أحد أعضاء نقابة المحامين مخالفة لنصوص قانون المحاماه وهو ما دفع به سامح عاشور نقيب محامين مصر.

كما دفع بخلو الأوراق من أى دليل إدانة وطلب إخلاء سبيله بضمان نقابة المحامين الذى تتعهد بحضوره بعد أن جاءت تحريات مباحث الأموال العامة التى أكدت عدم صحة الواقعة ونفى الإتهام عن المحامي محمد فرحات وتم إخلاء سبيله بكفالة مائة ألف جنية على ذمة القضية.