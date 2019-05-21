مصر | "تستخدم في عمل الحواوشي".. كواليس ضبط 100 كيلو لحوم حمير داخل مطعم شهير بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تستخدم في عمل الحواوشي".. كواليس ضبط 100 كيلو لحوم حمير داخل مطعم شهير بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط كمية كبيرة من لحوم الحمير، مفرومة ومعدة للاستخدام في عمل الحواوشي للمواطنين، داخل أحد المطاعم الشهيرة، بدائرة القسم.

وترجع تفاصيل الواقعة أثناء خروج حملة أمنية مشتركة من قوات قسم حلوان، ورئاسة الحي، ولجنة من الطب البيطري، لفحص المطاعم التي تقدم مأكولات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتمكنت اللجنة من ضبط كمية وزنت 100 كيلوجرام لحم مفروم، معد للاستخدام في الحواوشي، تبين عقب تحليل العينة، إيجابيتها للفصيلة الخيلية.

وكما تم 90 كيلو كبدة فاسدة داخل أحد المحال، بمنطقة المساكن الاقتصادية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتباشر النيابة التحقيقات.