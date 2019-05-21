شكرا لقرائتكم خبر عن صور..إزالة 25 عقارا و16عشة بترعة الطوارئ وتسكين الأهالى بمشروع أهالينا 1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إزالة 25 عقارًا و16 عشة من المبانى العشوائية المقامة على أملاك الدولة بدون ترخيص، وجرى تسكين المواطنين المستحقين فى مساكن مشروع أهالينا 1.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه جرت الإزالة لتنفيذ محور مرورى "ترعة الطوارئ" يربط الدائرى بالسلام بجسر السويس، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.
وتابع إزالة المنازل والعشش اللواء طارق مرزوق مدير قطاع شرق، واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق واللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، ومصطفى عبد العزيز السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور..إزالة 25 عقارا و16عشة بترعة الطوارئ وتسكين الأهالى بمشروع أهالينا 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.