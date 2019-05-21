الخليج 365: "لا سوق سوداء أو زحام أو شغب فى أمم أفريقيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "لا سوق سوداء أو زحام أو شغب فى أمم أفريقيا"، وفيه: خالد عزيز المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ «الخليج 365" : الرئيس أشاد بطريقة العرض.. لن يُسمح لأى شخص بحضور المباريات بدون ال FAN ID .. ولن نستثنى أحداً، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة العاشرة من النسخة المطبوعة. وداخل العدد ـ شبكات الخراب الإخوانية تحت الحصار

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