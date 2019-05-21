الزراعة: استبعاد رئيس إدارة الآفات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:​

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استبعاد الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية للافات الزراعية، اليوم الثلاثاء ، بقرار يحمل رقم 509لسنة 2019 ، وتكليف الدكتور عصام محمد عبد السلام رئيس معهد وقاية النباتات بالإشراف على الإدارة.

وقالت الوزارة في نص القرار إنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وتُلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.