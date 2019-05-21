البابا تواضروس: لست سياسيًا.. والوضع في مصر "جيد" بشهادة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرزة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر تاريخها من القديس مارمرقس حتى الآن "ليس لها علاقة بالسياسة، لكنها كنيسة وطنية"، متابعًا:" أنا لست رجلًا سياسيًا".

وأضاف البابا تواضروس في مقابلة تلفزيونية مع قناة CTV الكنسية من ألمانيا: "دائمًا الإعلام لا ينقل الصورة بدقة، نشكر الله أن الأمور في مصر تتحسن على كافة المستويات، وأرى أن القادة السياسين والمسؤولين في مصر يعملون بكدٍّ حتى تكون مصر في مكانة رفيعة".

واستكمل: "هذا ما ألمسه في مشاركات ومواضع كثيرة، ومن يعيش خارج مصر لا يعرف كل ما يحدث، ودائمًا ما تنقل الأخبار السلبية".

وأوضح بطريرك الكنيسة القبطية أنه "بصفة عامة الوضع في مصر جيد، وهذا ليس بشهادتنا كمصريين لكن بشهادة العالم عندما تقارن الوضع في عام 2011 و 2019 هناك فرق كبير".​