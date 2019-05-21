وزير الدفاع يلتقي عددًا من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددًا من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددًا من قادة القوات المسلحة.

وقال بيان للعقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، اليوم الثلاث​اء، إن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطنًا آمنًا مستقرًا، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسي المعاهد العسكرية.

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واستمع القائد العام إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية، مؤكدًا على الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذي يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية في التدريب والتأهيل.

وأدار الفريق أول محمد زكي حوارًا مع الضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، مؤكدًا على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم؛ ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة، مع الاهتمام بالمرؤسين والتواصل معهم للحفاظ على التلاحم ووحدة الصف داخل القوات المسلحة.

وأشاد القائد العام بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات بالمنطقة، وطالبهم بالانتباة إلى الشائعات وحروب الجيل الرابع التي تستهدف النيل من الدولة المصرية والتشكيك في القفزات التنموية التي يخطو بها الوطن نحو بناء مصر الحديثة.

وأوصى القائد العام الدارسين بالاستمرار في البحث والاطلاع والمعرفة؛ لمواكبة التطور العلمي في كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التي تعينهم على اتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلمًا وحربًا.