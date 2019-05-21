السيسي يوجه بإسراع خطوات التحول الرقمي لجميع التعاملات والخدمات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وّجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي؛ لرفع الأداء المالي للدولة والتيسير على المواطنين وصون إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، اتساقًا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، لبحث خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني والإقرارات الضريبية الإلكترونية على مستوى الجمهورية، وكذا خطة الحكومة للتحول الرقمي لجميع التعاملات والخدمات الحكومية.