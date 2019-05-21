100 جنيه يوميًا.. "محلية النواب" تنتقد بند شراء الصحف بموازنة المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخصيص مبالغ كبيرة في موازنات المحافظات لشراء الصحف والمجلات، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنات عدد من المحافظات ومنها (دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية).

وخلال مناقشة موازنة محافة دمياط، تساءل النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن سبب تخصيص مبلغ 35 ألف جنيه لبند (شراء الجرائد والمجلات)، قائلا: "هل تشتري جرائد ومجلات بـ100 جنيه في اليوم؟!"

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالإشارة إلى هذا الأمر متكرر فى موازنات بعض المحافظات والهيئات التى ناقشتها اللجنة، موضحا أن موازنة إحدى الهيئات مخصص فيها مبلغ 70 ألف جنيه لشراء الجرائد والمجلات.

فيما استكمل النائب يسري الأسيوطي، حديثه، منتقدا وجود تفاوت بين الإيرادات والمصروفات في الموازنات الخاصة بالمحافظات.