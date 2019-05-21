لمكافحة الكوارث…‏‫الداخلية تدعم "إطفاء القاهرة" بسيارات حديثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

دعمت وزارة الداخلية، الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بسيارة إطفاء مزودة بمنصة هيدروليكية لأغراض الاطفاء والإنقاذ بالمباني المرتفعة حتى 55 متر، وكذلك سلة إنقاذ حمولة (500 كيلو جرام) ومدفع علوي يمكن التحكم فيه عن بعد قدره 3000 لتر/ دقيقة، مع وجود نظام اتصال من منصة التشغيل وسلة الإنقاذ المزودة بكاميرا فيديو وكاميرا حرارية.

بالإضافة إلى مولد كهربائي مزود به السيارة لإنارة الكشافات ومعدات الإنقاذ الكهربائية، وتشغيل الطوارئ في حالة وجود أعطال بالنظام الهيدروليكي الأساسي، وتعمل السيارة من خلال ركائز اتزان هيدروليكي تضمن اتزان السيارة أثناء التشغيل ويمكن ضبط الركائز على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها في الشوارع الضيقة.

وتقوم المعدة بعملية حسابية مستمرة من خلال الحاسوب المركب بها بحيث تتمكن من حساب كافة عناصر المخاطر من سرعة الرياح والحمولة بالسلة وامتداد الركائز وترجمتها إلى محددات للامتداد الأفقي والرأسي للمعدة.

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يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على تحديث آليات الحماية المدنية من خلال التواصل المستمر مع التقدم التكنولوجي والاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة بما يساهم في تقديم خدمة أمنية سريعة في وقت قياسي تسهم في إنقاذ حياة المواطنين وقت الحرائق والكوارث.

كما تم تدعيم الإدارة بسيارة إطفاء بحزان مياه سعة 15 طن مصنعة محلياً بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية ومزوده بطلمبة إطفاء من الجهتين وقاذف علوي (مدفع)، (2 بكرة بطول 60 متر) للتدخل السريع.

وتواصل وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحديث وتطوير كافة القطاعات الأمنية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لبلاغاتهم.