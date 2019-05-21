أخبار مصر | 15 يونيو.. انطلاق المؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع منتدى الشباب

ينظم المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، الدورة الرابعة والستين للمؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة، خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو 2019، فى القاهرة، بالتعاون مع منتدى شباب العالم.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر، عددا كبيرا من القادة ورواد الأعمال، انطلاقا من دور مصر الريادى فى قطاع الأعمال بالشرق الأوسط وإفريقيا، ويهدف المؤتمر إلى التعريف بدور الشباب وريادة الأعمال فى تحقيق الاستدامة وبناء مستقبل أفضل.