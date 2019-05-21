أخبار مصر | "الأوقاف": مكافأة 50 ألف جنيه لأعلى المديريات تحصيلا لصكوك الأضاحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": مكافأة 50 ألف جنيه لأعلى المديريات تحصيلا لصكوك الأضاحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسون ألف جنيه، لأعلى مديريات الأوقاف تحصيلا لصكوك الأضاحي من الموارد الذاتية للوزارة دون المساس بمبالغ الصكوك التي تذهب بالكامل إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، على أن يتم توزيع المبلغ كمكافأة لمن يبذلون جهدا بارزا في المشروع.

وقرر الوزير تخصيص مكافأة مالية وشهادة تكريم لكل مديرية تحقق ألف صك فأكثر وصرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه لأي مديرية تحقق ألف صك خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك حتى نصل بهذا المشروع إلى أكثر الأسر الأولى بالرعاية ، مستهدفين الوصول إلى مليون أسرة هذا العام بإذن الله تعالى.

وقررت الوزارة تكريم كل شركاء المشروع والداعمين له من كبار المتبرعين ووسائل الإعلام الداعمة للمشروع باعتباره مشروعا إنسانيا غير هادف للربح المادي ، إنما يهدف إلى الإسهام في التكافل المجتمعي ، حيث يأتي المشروع في إطار مبادرة حياة كريمة التي تهدف الوصول بالخدمة إلى مستحقيها بعزة وكرامة كحق لهم على المجتمع .