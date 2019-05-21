أخبار مصر | قريبا.. السيسي يفتتح مزارع شرق بورسعيد السمكية الأكبر في مصر والشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريبا.. السيسي يفتتح مزارع شرق بورسعيد السمكية الأكبر في مصر والشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مزارع شرق بورسعيد السمكية كأكبر مشروع مزارع سمكية فى مصر والشرق الأوسط والتي، تقع على على مساحة 19351 فدان وتضم 5906 حوض وبحيرة للصيد الحر بمساحة 10 آلاف فدان.

وتضم 3 محطات لرفع مياه البحر لتغذية المزارع السمكية كل محطة فيها 22 طرمبة عملاقة بنسبة تنفيذ تجاوزت 96%، كما تضم 3 محطات لرفع مياه الصرف كل محطة مجهزة بأحدث الأجهزة والإمكانيات بنسبة تنفيذ 87% وترع رئيسية للربط بين الأحواض بنسبة تنفيذ 90%.

وتشمل مزارع شرق بورسعيد السمكية الجديدة حوض للسفن بطول 112 متر وعرض 85 متر ويستوعب 6 سفن بطول 30 متر لكل سفينة، حواجز للأمواج شمالى وجنوبى ومنطقة إدارية فيها سكن عمال ومصنع ثلج ومخازن علف وورش وصالات فرز ومحطات تحلية ومحطات معالجة وصرف صحى وأماكن مجهزة بالوزن ومطابخ وصالات طعام وأماكن لاستقبال العملاء.

الجدير بالذكر أن مصر تعانى من عجز فى مجال الاسماك حيث انتاجنا من الاسماك ١.٨ مليون طن واستهلاكنا ٢.٣ مليون طن اطلق الرئيس مزارع شرق التفريعه وهى ضمن خطه مصر الطموحه لزياده انتاج السمك من ١.٨ مليون طن الى ٢.٨ مليون طن للقضاء على العجز وتحقيق فائض خلال السنوات المقبله بانشاء مدن سمكيه غرار فى غليون وبورسعيد ودمياط ومرسى مطروح وغيرهم.