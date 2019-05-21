مصر | "الداخلية" تنفي فرض غرامات على المتأخرين عن تجديد رخص السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنفي فرض غرامات على المتأخرين عن تجديد رخص السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تردد في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة "المعلومات الدولية" الإنترنت، بشأن قيام وزارة الداخلية بإلغاء مدة الشهر الممنوحة لتجديد تراخيص السيارات عقب انتهاء مدتها أو فرض غرامات مالية على رخصة السيارة عن كل يوم تأخير عقب انتهاء ترخيصها.

وأكد مسئول المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، أن ما تردد في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.