مصر | "تليفونها عجبني".. اعترافات تاجر مخدرات قتل سيدة خلال سرقتها بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تليفونها عجبني".. اعترافات تاجر مخدرات قتل سيدة خلال سرقتها بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أنا تاجر مخدرات بس تليفونها عجبني".. هكذا اعترف مسجل خطر بعد قتله سيدة بالمقطم خلال محاولته سرقة هاتفها بالإكراه ولكنها قاومته فقام بتسديد عدة طعنات لها أودت بحياتها على الفور، ولاذ بالفرار.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث قائلا: "أنا أساسا تاجر برشام مليش في السرقة يا باشا، بس تليفونها عجبني قولت أخده يا ريتني ما فكرت فيه، وهي شبطت فيه كان لازم أخلع بسرعة".