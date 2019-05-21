مصر | بخطة شيطانية.. عاطلان يعترفان بتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بخطة شيطانية.. عاطلان يعترفان بتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف عاطلان، أمام النقيب أحمد مختار معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية من أمام المباني السكنية بالبساتين عن طريق المغافلة، وأقرا: "أنهما يقومان بكسر قفل الجادون أولا لتسهل حركة الدراجة، ومن ثم يقومان بربط الأسلاك بعضها ببعض، أو أخذ المكنة وسحبها باخرها بعد مكان الحادث حتى يسهل اقتيادها بعيدا".

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم "أحمد. ع"، و"علي. م"|، عاطلين وتم ضبطهما وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.