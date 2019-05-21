تجمهر طلاب أولى ثانوي في أسوان بسبب التابلت

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امتحان التابلت- صورة أرشيفية

تجمهر عدد من طلاب أولى ثانوي بأسوان، بالقرب من مقر مديرية التربية والتعليم، احتجاجا على ما وصفوه بـ«صعوبة الامتحان ومشكلات السيستم»، مطالبين بإلغاء امتحانات التابلت، هذا العام. وعلى الفور عقد الدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان، وقيادات ومسئولى التربية والتعليم بالمحافظة، حوارا مفتوحا مع الطلاب بمقر المديرية، لاحتواء موجة الغضب التي سيطرت على الطلاب، وإقناعهم بالعدول عن موقفهم ومطالبتهم باستكمال تجربة الوزارة هذا العام بشأن امتحان التابلت.

وعبر طلاب أولى ثانوي، والذين يمثلون عددا من مدارس مدينة أسوان، خلال لقاء مسئولي التربية والتعليم عن غضبهم من صعوبة الامتحانات، وعدم تناسبها حاليا مع قدرات بعض الطلاب، مطالبين بإلغائها. وكان طلاب الصف الأول الثانوى العام، أدوا اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت،

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