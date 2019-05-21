آخرها محمد نجيب.. 6طرق جديدة دخلت الخدمة فى 2019

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مشروع تطوير محور محمد نجيب.. ومحور روض الفرج.. ومشروع أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية.. ومحور 30 يونيو.. وطريق الجلالة أبرز المشروعات فى 2019

بدأ صباح اليوم التشغيل التجريبي، لمشروع تطوير محور محمد نجيب، بطول 13 كم، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة قدرها 377 مليون جنيه، ويمتد من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، ويمر بالتجمعات الـ3 «الأول شمالًا، والخامس، والثالث جنوبًا» ويربط طريق السويس شمالا، بالطريق الدائرى الأوسطى جنوبا، حيث تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، محور محمد نجيب ليس المشروع الوحيد الذى يدخل الخدمة هذا العام وإنما هناك مجموعة من الطرق والمحاور التى تم افتتاحها فى عام 2019 وساهمت فى حل الأزمة المرورية.

فى التقرير التالي نلقى الضوء على أبرز الطرق والمحاور التى دخلت إلى شبكة الطرق والكباري فى مصر بداية من عام 2019 والفئات التى تخدمها. 1-محور روض الفرج هو محور عرضي حر، يربط شمال وشرق القاهرة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 39، ويحتوى على أعرض كوبري "معلق" في العالم، بعرض 64.8 متر، وتم

فى التقرير التالي نلقى الضوء على أبرز الطرق والمحاور التى دخلت إلى شبكة الطرق والكباري فى مصر بداية من عام 2019 والفئات التى تخدمها. 1-محور روض الفرج هو محور عرضي حر، يربط شمال وشرق القاهرة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 39، ويحتوى على أعرض كوبري "معلق" في العالم، بعرض 64.8 متر، وتم تسجيله في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بمجرد افتتاحه رسميا قبل أيام قليلة من قبل رئيس الجمهورية. يبلغ طوله 600 كيلومتر، وعملت به 22 شركة مقاولات، وشارك في تنفيذ أعمال مشروع محور روض الفرج 4 آلاف مهندس وفني وعامل، تقدر تكلفة المرحلة الأولى من مشروع روض الفرج بـ5 مليارات جنيه، بينما تقدر تكلفة المرحلة الثانية بنحو4 مليارات جنيه، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل التي يصل عرضها إلى 300 متر. ويهدف المشروع إلى نقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، كما يسهم في توفير 200 ألف لتر بنزين في اليوم. Advertisements 2-مشروع أنفاق السيارات تم تنفيذه أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، تقدر تكلفتها بـ12 مليار جنيه، ويبلغ عددها 5 أنفاق، وهي نفقا الإسماعيلية اللذان يصلان إلى سيناء ذهابا وإيايا فى مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، ونفقا بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، يبلغ طول الأنفاق 5820 مترا وتم أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترًا. تربط الأنفاق شرق الإسماعيلية بغربها والعكس، فى وقت قياسي لا يزيد على 10 دقائق، بسرعة قدرها 60 كيلومترا فى الساعة، وأشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشارك فى بنائها 2500 عامل ومهندس مصرى. 3-كوبري "تحيا مصر" جسر يربط بين مدخل الإسماعيلية من جهة طريق بورسعيد مرورًا بمنطقة الشهداء ووصولا لمحور محمد علي وميدان عدلي منصور حتى البلاجات والذي يبلغ طوله 3 كيلومترات وتكلفته الإجمالية 750 ألف جنيه. 4-محور 30 يونيو طريق حر مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 مترا، بتكلفة استثمارية 5.2 مليار جنيه، ويعد محور النقل الأساسي الذي يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، ويربط بين سيناء والدلتا، يبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارا بالطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط"، ويمتد جنوبًا حتى علامة الكم 94 طريق "القاهرة-الإسماعيلية" الصحراوي، يختصر الوقت من بورسعيد إلى القاهرة ليصبح 75 دقيقة. 5-طريق الباويطى طريق فى الواحات البحرية يربط بين بني مزار ومركز المنيا، يبلغ طوله 196 كيلومترا، بتكلفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه، يبدأ من ساحل البحر الأحمر عند رأس غارب حتى واحة سيوة على الحدود الغربية. 6- طريق هضبة الجلالة هو طريق سريع حر يتكون من اتجاهين، كل اتجاه يتألف من 3 حارات، تم شقه فى الجبل بارتفاع 220 م بمنطقة تسمى سد مطير، الطريق يمتد لنحو 82 كم، ويبدأ من منطقة جنوب بورسعيد، حتى الكيلو 92 طريق إسماعيلية الصحراوي، ثم يقطع طريق السويس والعين السخنة، في منطقة وادي حجول، ليتجه بعد ذلك جنوبًا حتى يصل إلى الكيلو 10 في محافظة بنى سويف عند طريق بنى سويف – الزعفرانة. الطريق يصعد بنسبة ميل 4%، ليصعد لمنسوب نحو 700 متر فوق سطح البحر، والسرعة المقررة عليه ستكون نحو 120، الطريق يقصر المسافة بين مدينة الجلالة والبحر الأحمر إلى أقل من ساعة ونصف.

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