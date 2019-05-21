شكرا لقرائتكم خبر عن «ليلة مصرية في حب اليمن».. و«مكرم»: علاقات البلدين ستبقى حصنًا منيعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القاهرة احتفالية بعنوان «ليلة مصرية في حب اليمن» بمقر نادى اليخت بالجيزة، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والإعلاميين ورجال السياسة المصريين واليمنيين.

وأكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، على عمق العلاقات المصرية اليمنية، لافتا إلى العلاقة الطيبة التي تربط الشعبين الشقيقين والتى تكللت بالدماء الزكية لأبناء الشعبين في ستينيات القرن الماضى حينما ساعدت مصر في إخراج اليمن من العصور الوسيطة التي كانت مازالت تعيش داخلها في ظل حكم الإمام.

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وشدد «مكرم»، على أن العلاقة بين الشعبين المصرى واليمنى ستبقى حصنا منيعا تجاه كل من يحاول أن ينال منها. وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، على تقديرها للشعب اليمني وعلى ثقتها الكاملة في قدرته على تجاوز محنته التي طالبت، وثقتها في المرأة اليمنية ودورها الهام في تقدم اليمن ثقافيا وحضاريا.

وقال سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم، إن الشعب اليمنى ينظر إلى مصر بكل تقدير واحترام وتبجيل، مؤكدا أن مصر تفتح أبوابها لأبناء اليمن وتقدم لهم كافة التسهيلات، حيث يتردد مئات الآلاف من اليمنيين على مصر بشكل دورى.

كما تحدث الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن عمق العلاقات المصرية اليمنية، مشددا على استمرار الترابط والعلاقات الممتدة بين الشعبين الشقيقين، وامتداد الكثير من القبائل المصرية خاصة في صعيد مصر إلى جذور يمنية، حيث هاجرت الكثير من القبائل اليمنية منذ آلاف السنين وعبر الكثير منها البحر الأحمر واستوطن في صعيد مصر.

كما أكد الدكتور سيد على رضوان، منظم الاحتفالية، أن هذه الفعالية تأتى للتأكيد على أن مصر وشعبها وقيادتها تقف صفا واحدا مع اليمن في أزمته الحالية، معربا عن ثقته في أن اليمن سيتجاوز محنته قريبا.