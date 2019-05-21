شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: «صنايعية مصر» هم قوى مصر للنهوض بها اقتصاديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن صنايعية مصر هم قوى مصر الناعمة، فلدينا شباب إذا تم منحهم الفرصة سيكونوا مبدعين وهذا ما دعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل أن تكون مصر قوة اقتصادية كبيرة، ولذا فإننا نجحنا في المحافظة بدعم الجامعة ومديرية التربية والتعليم اللذان لها دور فعال ومميز في خدمة المجتمع والبيئة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في حفل تكريم خريجي المرحلة الثانية من مبادرة «صنايعية مصر»، بجامعة بنها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وإدارة التعليم الفني بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وصادق السيد مدير التعليم الفني.

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وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة باتمام المرحلة الثانية من مبادرة صنايعية مصر مع خيرة شباب مصر الشباب الذي في يده الخير والنماء ومستقبل مصر الواعد، مقدما الشكر لرئيس جامعة بنها وأيضا للدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة السابق ولنواب رئيس الجامعة ومدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر على جهوهم المبذولة في إنجاح المبادرة.

وطالب المحافظ في كلمته بتأهيل الطلاب للقيام بمشروعات اقتصادية، لافتا إلى أن المحافظة تدعم الشباب من أجل قيامهم بالمنافسة في سوق العمل، فنجاح مصر الاقتصادي بأيدي شبابها ودعم الجامعة والتربية والتعليم ولدينا أساتذة خبراتهم وقدراتهم تفوق بكثير القدرات الدولية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية التي تحمل الخير لشباب مصر وصقل مواهب الطلاب وتدريبهم ليكونوا نموذج مشرف في المستقبل، ووجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها التحية والتقدير للدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية على دعمه لجامعة بنها، مطالبا بمزيد من الدعم المستقبلي، مشيدا بنجاح المرحلة الأولى والثانية من مبادرة صنايعية مصر.

وقال رئيس الجامعة، أننا ندعم تلك المبادرات المجتمعية بشكل كامل، مشيرا إلى أن جامعة بنها هي بيت الخبرة الرئيسي في المحافظة، والدور المجتمعي هو المستقبل الذي سنعمل عليه حيث تم التعاون مع المجتمع المحلي، موجها الشكر لجمعية الشبان المسلمين والمستشار حمدي أبوالعينين بصفة خاصة لدعمهم المرحلة الثانية .

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» نجحت في تحقيق الأهداف التي تم وضعها لتلك المبادرة حيث تم تدريب 245 طالبا خلال المرحلة الثانية من طلاب التعليم الفني، موجها التحية والتقدير لكل من ساهم في انجاح المبادرة التي قادتها محافظة القليوبية والجامعة، حيث تم تدريب الطلاب على الصناعات المختلفة.