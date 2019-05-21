شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الغرفة التجارية»: اللحوم والدواجن والأسماك أبرز السلع تأثرًا بزيادة أسعار الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع الثروة الداجنة يعد من القطاعات كثفية استهلاك الكهرباء التي كانت تحاسب بسعر 155 قرش لكل كيلووات في الساعة.

أضاف «السيد» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستؤثر بالفعل على سعر تكلفة إنتاج الدواجن بالتالي السعر النهائي للمستهلك، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد نسبة الزيادة في الوقت الحالي خاصة وأن المربين سيحاولون بقدر الإمكان امتصاص جزء كبير من التكاليف بجانب أن هناك زيادة أخرى متوقعه خلال الفترة المقبلة في أسعار المحروقات تجعل من الصعب التكهن بالزيادة المتوقعة.

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وقال محمد حليم عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستؤثر سلبا على أسعار الأسماك المجمدة بصفة خاصة، نظرا لاستخدام الثلاجات لفترات طويلة.

وتوقع «حليم»، أن يظهر تأثير الزيادة فور بدء تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء بداية من شهر يوليوالمقبل. وقالت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار السلع التموينية لن تتأثر بارتفاع أسعار الكهرباء داخل السوق المحلية، لافته إلى أن وزارة التموين لديها العديد من الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، التي تكفي متطلبات أكثر من 70 مليون مواطن من مستحقي الدعم خلال الفترة المقبلة.

وأضافت «عبدالمقصود»، أن أسعار اللحوم المجمدة سوف تتأثر سلبا بأسعار الكهرباء نتيجة استهلاك كهرباء في مراحل التخزين وعرض السلعة سواء المبردات والمجمدات وثلاجات العرض.