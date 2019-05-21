شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يقرأ بعض الأئمة البسملة مع الفاتحة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتاب بعض المصلين الحيرة حينما يصلون خلف إمام لا يقرأ البسملة "بسم الله الرحمن الرحيم" قبل قراءة سورة الفاتحة، ويصلى خلف إمام آخر يقرأها فلا يدرى أيهما على صواب.

دار الإفتاء المصرية الجدل من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث قالت عبر الفيديو: الجهر بـ"المسملة" محل خلاف بين العلماء، فالإمام الشافعى رأى أن البسملة الجهر بها سنة، والإمام أحمد قال أن الإسرار السنة، وفقهاء المالكية قالوا لا، إذا هى محل خلاف بين العلماء، ولا شىء أن جهر أو لم يجهر بها الإمام.