شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات متنقلة للكشف عن سرطان الثدى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت العيادة المتنقلة لصحة المرأة بإجراء الكشف المبكر على سرطان الثدى للسيدات وتستهدف الحملة السيدات من سن الـ 40 سنة للقضاء على سرطان الثدى. وقالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، إن العيادة المتنقلة تتمركز أمام إدارة العمرانية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وتبدأ عملها من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. Advertisements وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه على السيدات اللاتى ترغبن فى إجراء الفحوصات احضار بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون المحمول، و يمنع إجراء الفحص للسيدات الحوامل والمرضعات مع ضرورة مرور عام علي إجراء الفحص السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيادات متنقلة للكشف عن سرطان الثدى فى الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.