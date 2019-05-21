شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: إعداد خطة وطنية لتعزيز دور المرأة فى صنع وحفظ السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة، تشكيل فريق عمل يضم مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية والمجلس والجهات المعنية فى الدولة من أجل إعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى حول تعزيز دور المرأة فى مجال صنع وحفظ وبناء السلام تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000، الذى نص على أهمية اتخاذ المزيد من التدابير لتفعيل دور المرأة فى كافة مستويات صنع القرار وفى منع الصراعات وحلها وفى حفظ وبناء السلام.

وأكد المجلس فى بيان له ، أن ذلك يأتى فى إطار توجه الدولة لتعزيز دور المرأة المصرية فى كافة المجالات، خاصة منذ إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، والتى كان آخرها التعديل الدستورى بشأن تخصيص 25 بالمائة من مقاعد البرلمان للمرأة، ومتزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقى ومع اقتراب الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325.

ويأتى ذلك تطويراً لجهود المرأة المصرية فى مجالات صنع وحفظ وبناء السلام عربياً وإفريقياً، سواء من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية، أو من خلال دور مركز القاهرة فى بناء القدرات العربية والإفريقية فى مجال تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، بما فى ذلك بناء قدرات مفوضية الاتحاد الإفريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

Advertisements

وتعتبر مصر إحدى أهم الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية فى عمليات حفظ السلام الأممية، كما تلعب دوراً مسئولاً في جهود تسوية النزاعات الأفريقية والعربية، فضلاً عن كون مركز القاهرة أحد مراكز التميز المعتمدة من الاتحاد الافريقى فى مجال التدريب، بما فى ذلك فى مجال تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.