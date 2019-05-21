شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو دعاء ليلة القدر.. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، توضح فيه ما هو دعاء ليلة القدر.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ليلة القدر ليلة الغفران ليلة القرب من الله عز وجل، ليلة تضيق فيها الأرض بالملائكة فلا يكون مكان لشيطان.

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وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أنه ورد عن ﻋﺎﺋﺸﺔ رضي الله عنها إنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم:"ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﻋﻠﻤﺖُ ﺃﻱُّ ﻟﻴﻠﺔٍ ﻟﻴﻠﺔُ اﻟﻘﺪْﺭِ، ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: "ﻗﻮﻟﻲ: اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻚ ﻋﻔﻮٌّ ﺗﺤﺐ اﻟﻌﻔﻮَ ﻓﺎﻋﻒُ ﻋﻨﻲ".