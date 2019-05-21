شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور رجال الإعلام والسياسة.. احتفالية باليمن الشقيق فى نادى اليخت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت القاهرة أمس احتفالية "ليلة مصرية فى حب اليمن"، شارك فيها عدد كبير من رجال السياسية والصحافة والإعلام وذلك بمقر نادي يخت الجيزة، كما شارك عدد من السفراء العرب والأجانب فى الاحتفالية.

وأكد الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال كلمته فى الافتتاح على عمق العلاقات المصرية اليمنية، مسترشدا بالعلاقة الطيبة التي تربط بين الشعبيين الشقيين طوال الفترات الماضية، والتي تكللت بالدماء الزكية بين دولتين تربطهما علاقة الأخوة الشعبية والأصالة الحضارية.

وأكد مكرم أن مصر أدركت منذ القدم الأهمية الاستراتجية التي تمثلها اليمن لمصر ولامن البحر الأحمر، وأن مصر ذهبت إلى اليمن بقلوب يملاءها الود والمحبة لشعب اقل ما يقال عنه انه عظيم .

وأشاد مكرم محمد احمد بتنظيم الاحتفال الذي جاء تجسيدا للعلاقة المصرية اليمنية التي سوف تبقى حصننا منيعا تجاه كل من يحاول أن ينال منها.

وبدورها اكدت المستشار تهاني الجبالي النائب السباق للرئيس المحكمة الدستورية العليا عن تقديرها لشعب اليمن وعلى ثقتها الكاملة في تجاوز محنته التي طالت، وأكدت ثقتها في المرآة اليمنية ودورها الهام في تقدم اليمن ثقافيا وحضاريا .

ورحبت بإقامة مثل هذا الندوات التي تساعد في تقوية العلاقات الأخوية بين الشعبين .

وأشاد سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم بتنظيم هذا الاحتفال مؤكدا على اليمن وشعبها ينظرون لمصر الشقيقية الكبرى بكل تقدير واحترام وتبجيل ، وان مصر وقيادتها السياسية تفتح أبوابها لليمن وشعبها .

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واكد ان الشعب اليمني ينظر باحترام وتقدير للرئيس السيسي ودورة العظيم في إعادة نهضة مصر ، وأشاد السفير اليمني بدور مصر الهام في التحالف الدولي الذي يقف داعما للشعب اليمني وللشرعية .

وأكد منظم الحفل الدكتور السيد علي رضوان عضو مجلس إدارة نادي اليخت أن اليمن هي أصل العرب وأصل الحضارة وان حضارتها ابهرت الدنيا قديماً ومازالت تبهر العالم بقوة وإرادة شعبها وبدعم أشقائها العرب ،واليمن سوف تظل صعب المراس ، مؤكدا ان اليمن سوف تتجاوز عما قريب محنتها وسوف تعود كما كانت فالسابق يمناً سعيداً مرسوماً علي ابتسامات الأطفال وعلي بزوغ الأشجار واسما محفوراً في الهضاب والجبال ..