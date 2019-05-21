شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نمساوية تنفذ مشروعا لتتبع ومراقبة المراكب النهرية بالنيل من القناطر لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مسئول حكومى مع شركة فريكوينتز النمساوية المُنفّذة لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروع مُراقبة وتتبع حركة الوحدات النهرية بالمسار الملاحى فى المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان، بالإضافة لمُتابعة ما تم تنفيذه من أعمال وموقف توريد مكونات وأجهزة المشروع، والرؤية المستقبلية له وكذلك الإطلاع على الجدول الزمني الخاص به.

والمشروع يُمثّل نقلة نوعية كبيرة فى مجال النقل النهرى وسيُساهم فى أعمال مُراقبة تحرُكات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، وهو نظام تستخدمه دول الإتحاد الأوروبي في نهر الدانوب الذي يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية، وسيتم تطبيقه لأول مرة في مصر وإفريقيا .