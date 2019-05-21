انت الان تتابع وقفتان احتجاجيتان ضد «تابلت الثانوية» في البحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صور الوقفة الاحتجاجية

نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين أمام ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والإدارة التعليمية بالبندر، وذلك احتجاجا على نظام الامتحانات بالتابلت وسقوط السيستم في أكثر من مرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى صعوبة الامتحان الذى قال الطلاب إنه يناسب "فوق المتفوق". وردد الطلاب بعض الهتافات المنددة لهذا النظام الذين يعتبرونه خطرًا على مستقبلهم وعدم تدريبهم الكافي عليه، ولعدم توفير الإمكانيات اللازمة من سرعة إنترنت وغيرها.

كما تجمع العشرات من الطلاب وأولياء أمورهم أمام مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لتوصيل صوتهم لإلغاء امتحان التابلت لسقوط السيستم اكثر من مرة أثناء امتحان مادة اللغة الفرنسية وصعوبته. وشارك في الاحتجاجات طلاب من مدرسة كفر الدوار الثانوية بنات، ومدرسة صلاح سالم الثانويه بنين، ومدرسة السعرانية الثانوية

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