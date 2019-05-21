انت الان تتابع بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف قيمة فاتورتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ننشر قيمة زيادة فواتير الكهرباء على كل الشرائح بعد إعلان وزير الكهرباء اليوم عن الزيادة بداية من استهلاك 50 كيلووات ساعة شهريا وصولًا إلى 2000 كيلووات ساعة شهريا

ينشر "التحرير" قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لعدد من شرائح القطاع المنزلي، بعد زيادة الكهرباء التي أعلن عنها وزير الكهرباء، اليوم، لتُطبق الزيادة على استهلاك شهر يوليو المقبل، وتُحصل على فواتير شهر أغسطس المقبل. والبداية عند استهلاك من صفر حتى 50 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 16 جنيها، واستهلاك حتى 100 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 37 جنيها، وعند استهلاك حتى 150 كيلووات ساعة ستكون قيمة الفاتورة 81 جنيها، وعند استهلاك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 152 جنيها.

كما ستكون قيمة الفاتورة عند استهلاك ‏‎300 كيلووات ساعة شهريا بـ193 جنيها، وعند استهلاك 400 كيلووات ساعة شهريا ستقدر قيمة الفاتورة بـ288 جنيها، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة 388 جنيها، وعند استهلاك 650 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 538 جنيها. ‎ وينشر "التحرير"



‎ وينشر "التحرير" شرحا "تفصيليا" لحساب المواطنين بداية من استهلاك 50 كيلووات ساعة حتى 2000 كيلووات ساعة شهريا. كما ستكون قيمة الفاتورة عند استهلاك ‏‎300 كيلووات ساعة شهريا بـ193 جنيها، وعند استهلاك 400 كيلووات ساعة شهريا ستقدر قيمة الفاتورة بـ288 جنيها، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة 388 جنيها، وعند استهلاك 650 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 538 جنيها.‎ وينشر "التحرير" شرحا "تفصيليا" لحساب المواطنين بداية من استهلاك 50 كيلووات ساعة حتى 2000 كيلووات ساعة شهريا. استهلاك 50 كيلووات ساعة = 16 جنيها

50 * 0.30 = 15 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 1 جنيه ‎ استهلاك 100 كيلووات ساعة = 37 جنيها

50 * 0.30 = 15 جنيها

50 * 0.40 = 20 جنيها‎

مقابل خدمة عملاء= 2 جنيه ‎ استهلاك 150 كيلووات ساعة = 81 جنيها ‎

150 * 0.50 = 75 جنيها

‏‎مقابل خدمة عملاء= 6 جنيهات ‎ استهلاك 250 كيلووات ساعة = 152 جنيها

200 * 0.50 = 100 جنيه

50 * 0.82. = 41 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 11 جنيها ‏‎استهلاك 300 كيلووات ساعة = 193 جنيها

200 * 0.50 = 100 جنيه

100 * 0.82 = 82 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 11 جنيها ‎ استهلاك 400 كيلووات ساعة = 288 جنيها

200 * 0.50 = 100 جنيه

150 * 0.82 = 123 جنيها‎

50 * 1.00 = 50 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎ استهلاك 500 كيلووات ساعة = 388 جنيها

200 * 0.50 = 100 جنيه

150 * 0.82 = 123 جنيها ‎

150 * 1.00 = 150 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎ استهلاك 600 كيلووات ساعة =488 جنيها ‎

200 * 0.50 = 100 جنيه

150 * 0.82 = 123 جنيها ‎

250 * 1.00 = 250 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎ Advertisements استهلاك 650 كيلووات ساعة = 538 جنيها ‎

200 * 0.50 = 100 جنيه

150 * 0.82 = 123 جنيها ‎

300 * 1.00 = 300 جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎ استهلاك 750 كيلووات ساعة = 688 جنيها‎

200 * 0.50 = 100 جنيه

150 * 0.82 = 123 جنيها ‎

300 * 1.00 = 300 جنيها ‎

100 * 1.40 = 140 جنيها‎

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎ استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1038 جنيها ‎

200 * 0.50 = 100 جنيه

150 * 0.82 = 123 جنيها ‎

300 * 1.00 = 300 جنيه ‎

350 * 1.40 = 490 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎ استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيها ‎

1200 * 1.45 = 1740 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها ‎ استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها

2000 * 1.45 = 2900 جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها وجاءة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة وجاءة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (30 قرشا بدلا من 22 قرشا) الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (40 قرشا بدلا من 30 قرشا) الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (50 قرشا بدلا من 36 قرشًا) الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (82 قرشا بدلا من 70 قرشا) الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (100 قرش بدلا من 90 قرشا) الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات (140 قرشا بدلا من 135 قرشا) الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (145 قرشا)

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