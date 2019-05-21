أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء 14.9%، يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على فاتورة الاستهلاك، مشيرا خلال مؤتمر الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ 23%، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم كان من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2019، إلا أنه مع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى التى يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل:الشريحة الأولى:من صفر إلى 100 كيلو وات (. 65 قرش بدلا من 55 قرش).الشريحة الثانية:من صفر إلى 250 كيلو وات (115 قرشا بدلا من جنيه).الشريحة الثالثة: من صفر حتى 600 كيلو وات (140 قرشا بدلا من 115 قرشا).الشريحة الرابعة:

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى التى يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل: الشريحة الأولى: من صفر إلى 100 كيلو وات (. 65 قرش بدلا من 55 قرش).

الشريحة الثانية: من صفر إلى 250 كيلو وات (115 قرشا بدلا من جنيه).

الشريحة الثالثة: Advertisements من صفر حتى 600 كيلو وات (140 قرشا بدلا من 115 قرشا).

الشريحة الرابعة: من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا بدلا من 145 قرشا).

الشريحة الخامسة: من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشا بدلا من 150 قرشا). اقرأ أيضا: 7 شرائح وزيادة 14.9%.. اعرف أسعار الكهرباء الجديدة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تستهدف تغيير 20 مليون عداد تقليدي إلى عدادات مسبوقة الدفع خلال فترة زمنية 5 سنوات. (اعرف التفاصيل)

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