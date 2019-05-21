شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتطبيق «التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني والإقرارات الضريبية الإلكترونية على مستوى الجمهورية، وكذا خطة الحكومة للتحول الرقمي لجميع التعاملات والخدمات الحكومية.

وأضاف «راضي» أن الرئيس وجه بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي، لرفع الأداء المالي للدولة وللتيسير على المواطنين، ولصون إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.